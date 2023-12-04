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Beklentilerin üzerinde geldi! Almanya'nın ihracatı düştü

Almanya'nın ihracat rakamları açıklandı. Ülkenin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, ekim ayında yaklaşık 126,4 milyar avroya geriledi.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2023 15:20

Son Güncelleme Tarihi 04 Aralık 2023 15:20

Almanya'nın ihracatı, Avrupa ekonomilerinde faaliyetlerin yavaşlamasının etkisiyle ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde düşüşünü ikinci aya taşıdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalarak 126,4 milyar avro oldu. Ülke ihracatının iki aydır art arda beklentilerin üzerinde düşüş göstermesi dikkati çekti.

Piyasa beklentisi, ülkenin ekim ayı ihracatının yüzde 1,1 artış göstermesi yönündeydi. Ekimde ithalat ise yüzde 1,2 azalarak 108,6 milyar avroya geriledi.

Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 16,7 milyar avro olarak gerçekleşti. Ekim 2022'de söz konusu fazla 7,8 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Ekim 2022'ye göre ihracat yüzde 8,1, ithalat da yüzde 16,3 geriledi. İhracattaki düşüş temel olarak zayıf Avrupa ticaretinden kaynaklandı.

Almanya'da ekim ayı ihracatının 67,9 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 56,9 milyar avroluk bölümü de AB ülkelerinden gerçekleştirildi.

Eylül ayına göre, AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2,7 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 2,8 düştü.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı, eylül ayına kıyasla yüzde 1,5 artarak 7,9 milyar avro oldu. Söz konusu dönemde Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı ABD'ye ihracatı yüzde 5,7 artarak 13,5 milyar avroya çıkarken, Rusya'ya ihracatı ekimde yüzde 5 azalarak 600 milyon avroya indi. Rusya'dan ithalat ise yüzde 6,6 artarak 200 milyon avroya yükseldi.

Bu arada, ülkenin ocak-ekim döneminde ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 azalarak 1 trilyon 304,6 milyar avro oldu.

Analistlere göre, yavaşlayan küresel büyüme, sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ihracatını olumsuz etkiliyor.

İhracata bağımlı Alman sanayisi, zayıf küresel ekonomiden dolayı sıkıntılar yaşıyor. Pek çok merkez bankasının, yüksek enflasyon nedeniyle politika faiz oranlarını keskin bir şekilde artırması, makine ve otomobil gibi Almanya'nın ana ihracat ürünlerine yönelik kredilerin önemli ölçüde daha pahalı olmasına ve dolayısıyla talebin azalmasına neden oluyor.

Çin'in ihracatta hedef pazar olmaktan ziyade giderek daha çok rakip ülke olmaya doğru evrilmesi Alman ihracat sektörünü de baskılıyor.

Almanya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin zayıf dış talep ve geçen yılki enerji fiyatlarındaki şokun sonuçlarının üretimi yavaşlatması nedeniyle 4. çeyrekte küçülmesini bekliyor.

Eğer Alman ekonomisi son çeyrekte küçülürse, art arda iki olumsuz çeyrek olarak daralarak teknik resesyona girmiş olacak.

Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan büyüme beklentisini küresel ekonomideki durgunluk nedeniyle eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Uluslararası Para Fonu da Almanya için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu yıl küçülen tek gelişmiş ülkenin Almanya olacağını bildirdi.

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