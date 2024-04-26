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Beklentilerin üzerinde: ABD'de kişisel tüketim harcamaları arttı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentilerin üzerinde arttı. Buna göre Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, martta yıllık yüzde 2,8 yükseldi.

Oluşturma Tarihi 26 Nisan 2024 16:27

Son Güncelleme Tarihi 26 Nisan 2024 16:27

ABD'de kişisel tüketim harcamaları martta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, şubatta yüzde 0,3 olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları ise martta aylık bazda şubatta da olduğu gibi yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentileri kişisel tüketim harcamalarının yüzde 0,6 yükselmesi yönündeydi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Bu dönemde aylık bazda beklentilere paralel artış kaydeden kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yıllık yüzde 2,6 yükselmesi bekleniyordu.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,5 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta, şubat ayında da olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Martta aylık bazda beklentilere paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yıllık 2,6 artış göstereceği öngörülüyordu.

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