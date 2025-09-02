CANLI BORSA
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın acil durum yetkililerini onaylayacağına güveniyor.

02 Eylül 2025

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Yüksek Mahkeme'nin Başkan Donald Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına gümrük vergisi uygulamak için kullandığı acil durum yetkilerini onaylayacağından emin olduğunu ifade etti.

Bessent, ABD başsavcısı için ticaret dengesizliklerinin düzeltilmesi ve fentanil kaçakçılığıyla mücadelenin aciliyetini vurgulayan yasal bir özet hazırladığını söyledi.

Bu hamle, ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nin Trump'ın "karşılıklı" ve fentanil ile ilgili tarifelerini 1977 Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında yasadışı sayan, ancak yönetime temyiz için zaman tanıyarak 14 Ekim'e kadar geçici olarak yürürlükte kalmalarına izin veren 7-4'lük kararının ardından geldi.

Bessent, IEEPA'nın Başkana ulusal tehditleri ele almak için geniş yetki sağladığını savundu ve Yüksek Mahkeme'nin de aynı fikirde olacağından emin olduğunu söyledi. Bununla birlikte, ABD ticaretine karşı ayrımcılık yapan ülkelere geçici gümrük vergisi uygulanmasına izin veren 1930 Smoot-Hawley Tarife Yasası'nın 338. Bölümü de dahil olmak üzere alternatif yasal araçların araştırıldığını kabul etti.

Temyiz başvurusu, enflasyon, Çin'in ticaret uygulamaları ve sentetik opioid ithalatına ilişkin devam eden endişelerin ortasında Trump döneminin önemli bir politikasını korumayı amaçlıyor.

