Bessent'e göre Çin ile mevcut ticaret durumu "oldukça iyi işliyor"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki tarife ateşkesinin uzatılmasının ardından Çin ile mevcut ticaret durumunun "oldukça iyi işlediğini" söyledi.

Oluşturma Tarihi 20 Ağustos 2025 08:56

Son Güncelleme Tarihi 20 Ağustos 2025 08:57

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in ABD'nin gümrük vergisi gelirlerinin en büyük kaynağı olmaya devam ettiğini vurguladı ve Kasım ayı öncesinde yeni görüşmelerin yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Washington ve Pekin geçen hafta mevcut gümrük vergisi ateşkesini 90 gün daha uzatma konusunda anlaşarak yeni ticaret cezalarını ertelemiş ve müzakerelerin devamı için zaman tanımıştı. Bu karar, ABD'li müzakerecilerin Başkan Trump'a ateşkesi uzatması tavsiyesinde bulunduğu İsveç'teki son görüşmeler de dahil olmak üzere bir dizi diplomatik toplantının ardından geldi.

Çin'in Rusya'dan petrol alımı da dâhil olmak üzere daha geniş jeopolitik konularda gerginlikler sürerken, Trump devam eden diyaloğu gerekçe göstererek derhal misilleme tarifeleri uygulamayı reddetti. Bessent ayrıca Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilebileceğini ve ufukta ABD, Rusya ve Ukrayna'nın katılacağı üçlü bir zirvenin göründüğünü belirtti.

Budapeşte'nin toplantıya ev sahipliği yapabileceği yönündeki haberlerin sorulması üzerine Bessent bunun bir olasılık olduğunu ancak Zelenskiy ile Putin arasında yapılacak ikili görüşmenin daha önce gerçekleşeceğini söyledi.

