Beyaz Saray ekonomi danışmanı Brian Deese, "mali ihtiyat ve mali disiplin"in sürdürülmesi gereken ortamda İngiltere'nin mali planlarına ve vergi indirimine finansal piyasaların negatif reaksiyon vermesinin sürpriz olmadığını söyledi.

Washington DC Ekonomi Kulübü'nde konuşan Deese, İngiltere'nin bir parasal sıkılaştırma konjonktüründe bu planları ortaya koyduğunu ve para otoritelerini daha fazla sıkılaştırma yapmak zorunda kalacakları bir pozisyona soktuğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olan Deese, "İçinde bulunulan parasal sıkılaştırma ortamında, böyle bir politika ortaya konması para otoritelerini para politikasını daha da sıkılaştırma pozisyonuna soktu. Piyasalardan gördüğümüz reaksiyonun bu olduğunu düşünüyorum. Mali ihtiyat, disiplin odak noktamızı devam ettirmemiz özellikle önemli" dedi.