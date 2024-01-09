CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Beyaz Saray'dan enflasyon açıklaması

Beyaz Saray'dan enflasyon açıklaması

ABD Başkanı Biden'in en üst düzey ekonomi danışmanı Lael Brainard'a göre Amerikalı tüketiciler için fiyatları düşürme konusunda Beyaz Saray'ın "işi henüz bitmedi". Bu, tüketici fiyat endeksinin Kasım ayında %0.1'e düşmesine neden olan enflasyondaki son yavaşlamaya rağmen böyle." dedi.

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2024 14:18

Son Güncelleme Tarihi 09 Ocak 2024 14:18

ABD Başkanı Biden'in en üst düzey ekonomi danışmanı Lael Brainard'a reçeteli ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve otel konaklamaları gibi aldatıcı "gereksiz ücretler" de dahil olmak üzere, Beyaz Saray'ın aktif olarak angaje olmaya devam ettiği, yönetimin daha düşük maliyetler için baskı yapmaya devam ettiği alanları ve taktikleri tanımladı ve yönetimin pozisyonunu "maliyet tasarruflarını tüketicilere yansıtmayan şirketlere seslenmeye devam etmek" için kullanacağını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Başkan Biden, tedarik zincirleri toparlanırken ve girdi fiyatları düşerken fiyatları daha hızlı düşürmedikleri için şirketleri alenen "fiyat kırmakla" suçlamıştı.

Brainard Odd Lots'a verdiği demeçte, "Tedarik zincirleri tıkandığında ve girdi fiyatları arttığında, birçok büyük şirketin tüketicilere yönelik fiyatlarını bir o kadar veya daha fazla artırdığını gördük ve bunu verilerde görebilirsiniz, bu da bazılarının fiyat-fiyat spirali olarak adlandırdığı fiyat artışlarının artması anlamına geliyor. Ve sonra 2023 yılı boyunca son derece keskin bir şekilde düştüler, böylece şimdi pandemi öncesi gördüğümüz seviyelere geri döndüler ve girdi maliyetleri de düştü. Asıl endişe verici olan, şirketlerin bu girdi maliyetlerindeki düşüşleri tüketicilere yansıtmaları ve böylece tüketicilerin de bunun faydasını haftalık bütçelerinde görebilmeleri" dedi.

İlginizi Çekebilir
Piyasa para birimleri için görünüm nötr e yükseltti Piyasa para birimleri için görünüm "nötr "e yükseltti 08 Ocak 2024 15:50
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar azaldı Euro Bölgesi'nde perakende satışlar azaldı 08 Ocak 2024 14:14
EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: İşte refah payı ve 2024 kök maaş tablosu! Ne kadar emekli maaşı alırım? EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA: İşte refah payı ve 2024 kök maaş tablosu! Ne kadar emekli maaşı alırım? 08 Ocak 2024 11:36
Emtia piyasasında Fed’e ilişkin belirsizlikler satış baskısına neden oldu Emtia piyasasında Fed'e ilişkin belirsizlikler satış baskısına neden oldu 08 Ocak 2024 11:31
Brent petrolde Suudi Arabistan etkisi Brent petrolde Suudi Arabistan etkisi 08 Ocak 2024 10:32
Altın gram fiyatı için ibre tersine döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Ocak 2024 ne kadar? Altın gram fiyatı için ibre tersine döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 8 Ocak 2024 ne kadar? 08 Ocak 2024 09:39
Morgan Stanley Fed faiz indirimi için tarih verdi Morgan Stanley Fed faiz indirimi için tarih verdi 08 Ocak 2024 09:09
AMP Capital’den Avustralya resesyon öngörüsü AMP Capital'den Avustralya resesyon öngörüsü 08 Ocak 2024 09:05
Petrol haftaya düşüşle başladı Petrol haftaya düşüşle başladı 08 Ocak 2024 09:03
Fed beklentisi ons altını geriletti Fed beklentisi ons altını geriletti 08 Ocak 2024 09:01
Suudi Arabistan’ın petrol fiyatlarını düşürmesi uluslararası piyasalarda fiyatları aşağı çekti Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını düşürmesi uluslararası piyasalarda fiyatları aşağı çekti 08 Ocak 2024 08:58
JPMorgan’dan ABD ekonomisine uyarı JPMorgan'dan ABD ekonomisine uyarı 08 Ocak 2024 08:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,27
%0,6266
ALTIN
1.006,12
%0,612
BORSA
1.001,53
%0,1529
EURO
1.000,67
%0,0668
DOLAR
1.009,75
%0,9748
ALTIN
1.031,80
%3,18
BORSA
1.045,66
%4,5658
EURO
1.034,90
%3,49
DOLAR
1.069,63
%6,9632
ALTIN
1.017,90
%1,7895
BORSA
1.072,01
%7,2013
EURO
1.045,01
%4,501
DOLAR
1.807,11
%80,7111
ALTIN
1.574,87
%57,4869
BORSA
1.656,55
%65,655
EURO
1.601,18
%60,1176
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler