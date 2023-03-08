Yetkili, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in muhtemelen beklenenden daha fazla faiz artırması gerekeceği yönündeki yorumlarına karşılık, Beyaz Saray'ın bir müdahalesinin olmayacağını, ancak Ocak ayındaki güçlü istihdam verilerinin yalnızca bir aylık bilgiyi temsil ettiğini hatırlamanın ve bu ayın ilerleyen dönemlerinde çıkacak daha fazla veriye dikkat etmenin önemli olduğunu söyledi.

Yetkili, "Beyaz Saray, Fed'in yönetimine müdahale etmeyecek. Ancak bir aylık verilerle uğraşıyoruz ve insanların arkanıza yaslanıp nefes alması gerekiyor" diye konuştu.