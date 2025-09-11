CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi BGA: Almanya'nın ihracatı düşecek, ithalatı artacak

BGA: Almanya'nın ihracatı düşecek, ithalatı artacak

Almanya'nın ihracat sektörünün 2025 yılında yüzde 2,5 oranında küçülmesi bekleniyor. BGA ticaret birliği, küresel ekonomik baskıların artması, yurt içi maliyetlerin yükselmesi ve ticaret korumacılığının artmasını gerekçe gösterdi.

Oluşturma Tarihi 11 Eylül 2025 13:06

BGA Başkanı Dirk Jandura, grubun son anketinin dış ticaret iklim göstergesinin negatif bölgede kalmaya devam ettiğini ve birçok şirketin uluslararası satışlarının durgun veya düşüş eğiliminde olduğunu bildirdiğini söyledi.

Jandura, "Durum hala kırılgan. Dış ticaret, ancak politika yapıcılar şimdi kararlı bir şekilde harekete geçerse ekonomimizin motoru olmaya devam edecek" dedi.

BGA, 2025 yılında ithalatın %4,5 artmasını bekliyor, bu da Almanya'nın ticaret dinamiklerinde artan bir dengesizliğe işaret ediyor.

Başlıca zorluklar arasında ABD ve Çin ile tırmanan ticaret gerilimleri, daha yüksek gümrük vergileri, daha sıkı tedarik zinciri yasaları ve sıkılaştırılmış ihracat kontrolleri yer alıyor. Jandura, bazı yeni ABD gümrük vergilerinin o kadar yüksek olduğunu ve Alman ihracatçıların Amerikan pazarına girişini fiilen engellediğini belirtti.

ABD, 2024 yılında Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olmaya devam etti ve ikili ticaret hacmi 253 milyar avroya ulaştı. Ancak, ankete katılan firmaların yaklaşık %60'ı, ABD'nin son ticaret önlemlerinden olumsuz etkilendiklerini belirtirken, %67'si artan uyum maliyetlerinin rekabet gücü üzerinde giderek artan bir yük oluşturduğunu belirtti.

İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs: Fed’in acil şekilde faiz indirmesine ihtiyaç yok Goldman Sachs: Fed'in acil şekilde faiz indirmesine ihtiyaç yok 09 Eylül 2025 09:14
İngiltere’de perakende satışlar hızlı arttı İngiltere'de perakende satışlar hızlı arttı 09 Eylül 2025 09:12
Japonya: ABD ile ticaret dengesizliğini düzeltmek için çalışmalar sürdürülecek Japonya: ABD ile ticaret dengesizliğini düzeltmek için çalışmalar sürdürülecek 09 Eylül 2025 09:10
BRICS ülkelerinden artan gümrük vergilerine ortak tepki BRICS ülkelerinden artan gümrük vergilerine ortak tepki 09 Eylül 2025 08:46
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 08 Eylül 2025 16:54
Çin’in ham petrol ithalatı yüzde 4,8 arttı Çin'in ham petrol ithalatı yüzde 4,8 arttı 08 Eylül 2025 13:58
UAEA: İran’la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi UAEA: İran'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi 08 Eylül 2025 13:08
Ağustos’ta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu Ağustos'ta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu 08 Eylül 2025 10:38
ABD: Rusya’ya yönelik ’baskıyı’ artırmaya hazırız ABD: Rusya'ya yönelik 'baskıyı' artırmaya hazırız 08 Eylül 2025 10:13
Çin’de ihracat ve ithalattaki artış yavaşladı Çin'de ihracat ve ithalattaki artış yavaşladı 08 Eylül 2025 10:08
Çin’in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı Çin'in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı 07 Eylül 2025 15:28
Hazine yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek 07 Eylül 2025 13:46
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler