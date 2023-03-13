Biden bugün ABD saati ile 08.00'da (TSİ 15.00) bir konuşma yapacak ve Amerikalı regülatörlerin SVB ve Signature Bank'ın bankacılık sisteminde bir krizi tetiklemeleri tehdidi karşısında aldıkları bir dizi acil tedbir konusunda açıklama yapacak.

Biden dün yaptığı açıklamada da, 2008 finansal krizinden bu yana karşı karşıya kalınan en büyük banka iflası karşısında büyük bankalara yönelik yeni düzenlemelerin işaretini vermişti. Ancak, Kongre'deki bölünmüşlük nedeniyle yeni kuralların onaylatılmasının çok zor olacağı öngörülüyor.

Dünkü açıklamada Biden, "Amerikan halkı ve Amerikan işletmeleri banka mevduatlarının onlara ihtiyaç duyduklarında orada olacaklarına güvenebilirler" ifadelerini de kullanmıştı.

Başkan Biden'in bugün yapacağı konuşmada ABD ekonomisinin rayında tutulması için ek planlar açıklaması bekleniyor.