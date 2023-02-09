ABD Başkanı Joe Biden, ABD ekonomisinin ne bu yıl ne de gelecek yıl resesyona girmesini beklemediğini söyledi.

PBG NewsHour programına konuşan Başkan Biden, bu yıl bir resesyon olacağını düşünüp düşünmediği yönündeki soruya, "Hayır, ne bu yıl ne de gelecek yıl resesyon olmayacak. Seçildiğimden bu yana, ne kadar çok uzman gelecek 6 ayda bir resesyon olacağını söyledi" diye konuştu.

Biden geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada ise resesyonun mümkün olduğunu, ancak bunun gerçekleşmesi riskinin çok küçük olduğunu ifade etmişti.