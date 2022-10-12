Biden açıkladı: ABD ekonomisinde bir resesyon yaşanacağını düşünmüyorum

ABD Başkanı Joe Biden, CNN'e yaptığı açıklamada ABD ekonomisinde bir resesyon yaşanacağını düşünmediğini söyledi. Ancak Başkan Biden, ekonomide bir resesyonun gerçekleşmesi durumunda bunun "çok hafif" olacağını da savundu.

"ÇOK HAFİF BİR RESESYON OLUR"

Biden, "Bir resesyon olacağını düşünmüyorum. Eğer olur ise, bu çok hafif bir resesyon olur. Aşağı doğru çok hafif şekilde geliriz" dedi.

CNN'e verdiği röportajda Ukrayna'daki savaşa da değinen Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir taktik nükleer silah kullanacağını düşünmediğini ifade etti.

Biden, Putin'in bir taktik nükleer silah kullanacağına inanıp inanmadığı yönündeki soruya, "Kullanacağını düşünmüyorum" yanıtını verdi