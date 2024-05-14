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Biden Rusya'dan ithalatı yasaklayan yasayı imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan nükleer reaktör yakıtı ithalatını yasaklayan yasayı imzaladı.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 14 Mayıs 2024 08:52

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın dün Rusya'nın zenginleştirilmiş uranyum yasağını kanunlaştırdığını açıkladı. Nükleer santrallere yönelik yakıt ithalatına ilişkin yasak yaklaşık 90 gün içinde başlayacak, ancak bu, Enerji Bakanlığı'na arzla ilgili endişeler olması durumunda muafiyet verme yetkisi veriyor.

2,7 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMANIN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Rusya dünyanın bir numaralı zenginleştirilmiş uranyum tedarikçisi ve ABD nükleer santrallerinde kullanılan zenginleştirilmiş uranyumun yaklaşık %24'ü bu ülkeden geliyor.

Yasa aynı zamanda ABD uranyum yakıt endüstrisini geliştirmek için önceki mevzuatta yer alan yaklaşık 2,7 milyar dolarlık finansmanın da önünü açıyor.

Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, "Bugün Başkan Biden, sivil nükleer enerji konusunda Rusya'ya olan bağımlılığımızı azaltarak ve nihayetinde ortadan kaldırarak ulusumuzun enerji ve ekonomik güvenliğini güçlendirecek tarihi bir dizi eylemi yasalaştırdı" dedi.

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