Taliban'ın, ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona erdi. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini keserken, ABD 17 Ağustos 2021'de Afganistan Merkez Bankasının yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini de dondurdu. Söz konusu gelişmeler ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir noktaya sürükledi. Ülkede devam eden yoksulluk ve yaşanan ekonomik sıkıntılar ise Afgan halkının hayatını hâlâ olumsuz etkilemeye devam ediyor.

"9 MİLYAR DOLARIN SERBEST BIRAKILMASI ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN GEREKLİ"

ABD, İngiltere, Almanya ve Hindistan'dan ekonomistler Biden'e gönderdikleri mektupta, Afganistan Merkez Bankası'nın dondurulan yaklaşık 9 milyar dolarının serbest bırakılmasının Afganistan ekonomisinin çalışabilmesi için gerekli olduğunu savundular.

"AFGANİSTAN MERKEZ BANKASI'NA REZERVLERE ULAŞMASI İÇİN İMKAN VERİLMELİ"

Mektupta, "Afganistan halkı seçmedikleri bir hükümetten dolayı sıkıntı yaşıyor. İnsani krizi hafifletmek ve Afgan ekonomisini toparlanma patikasına sokmak için sizi Afganistan MB'ye uluslararası rezervlerine ulaşma imkanı vermeye çağırıyoruz" denildi.

71 ekonomistin imzaladığı mektup ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'e de gönderildi.