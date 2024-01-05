Birleşik Krallık'ta konut fiyatları yükselişini sürdürüyor

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları Aralık 2023'te yüzde 1,1 artarak yükselişini üçüncü aya taşıdı.

Halifax Konut Fiyat Endeksi'ne göre, konut fiyatları 2023'te yüzde 1,7 artış kaydetti.

Geçen ay konut fiyatlarındaki yüzde 1,1 yükselişin ardından, Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatı 287 bin 105 sterline çıktı ve bir önceki aya göre 3 bin sterlin arttı. Böylece Mart 2023'ten beri görülen en yüksek seviyeye ulaşılmış oldu.

Bu artışla, ülkede konut fiyatları yükselişini üst üste üçüncü aya taşıdı.

Ortalama konut fiyatının 528 bin 798 sterlin olarak hesaplandığı Londra, en yüksek fiyatların görüldüğü şehir olarak ilk sırada yer aldı. Başkentte ortalama konut fiyatları yıllık bazda yüzde 2,3 gerilemesine rağmen, Londra'nın sıralaması değişmedi.

Konut fiyatlarında yıllık bazda en sert yükseliş yüzde 4,1 ile Kuzey İrlanda'da görüldü ve ortalama konut fiyatı 7 bin 595 sterlin artışla 192 bin 153 sterline çıktı. İskoçya'da da ortalama konut fiyatı yıllık bazda 5 bin 277 sterlinle rekor artış göstererek 205 bin 170 sterline ulaştı.

EKONOMİK BELİRSİZLİK NEDENİYLE ALICI VE SATICILAR TEMKİNLİ

Halifax Mortgage Direktörü Kim Kinnaird, fiyatlara ilişkin değerlendirmesinde, Birleşik Krallık konut piyasasının 2023'te beklentileri aştığını, fiyatların yıllık bazda yüzde 1,7 arttığını belirtti.

Kinnaird, "Şu an ortalama konut fiyatı Aralık 2022'ye göre 4 bin 800 sterlin daha yüksek. Son üç aydır fiyatlarda üst üste yükseliş görmemize rağmen bu, Nisan-Eylül 2023 arasındaki 6 aylık gerilemenin ardından geldi. Fiyatlardaki artış, alıcı talebinden ziyade piyasada konut arzındaki kısıttan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık konut piyasasının 2024'te ekonomideki belirsizlikleri yansıtacağına işaret eden Kinnaird, şunları kaydetti:

"Satıcılar ve alıcılar, büyük ihtimalle ve doğal olarak hareket ederken temkinli davranacak. Şu an maaşlardaki artış enflasyonun üzerine ve hayat pahalılığı krizi bazı kesimler için hafiflemeye başlamış olsa da İngiltere Merkez Bankasının enflasyon hedefine ulaşana kadar faizlerin yüksek kalması bekleniyor. Son öngörülerimize göre, konut fiyatlarının bu yıl yüzde 2 ile yüzde 4 arasında düşeceğini tahmin ediyoruz ancak bu öngörülerin yüksek bir ekonomik belirsizlik ortamında yapıldığını unutmamak gerekir."