Birleşik Krallık'ta konut fiyatlarının artması öngörülüyor

Ev fiyatlarının yılın ikinci yarısında Birleşik Krallık genelinde yükselmesi bekleniyor. Emlak portalı Zoopla, fiyatların 2024 yılının sonuna doğru %2 oranında artacağını öngördü.

Zoopla'ya göre, konut piyasasındaki iyileşme satılık ev sayısındaki artıştan kaynaklanıyor. Temmuz ayının 21'ine kadar geçen dört hafta içinde gerçekleşen satışların sayısı bir yıl öncesinin aynı dönemine göre %16 daha yüksekti ve ortalama bir emlakçı son altı yılın herhangi bir dönemine göre daha fazla satılık eve sahipti.

Zoopla'nın konut fiyat endeksine göre, Birleşik Krallık'taki alıcılar şu anda talep edilen fiyatın %96,8'ini ödüyor - bu 18 ayın en yüksek rakamı. Bu da Haziran 2024'te konutların talep edilen fiyatın ortalama 16.600 Sterlin altında satılacağı anlamına geliyor.

Zoopla yönetici direktör olan Richard Donnell, "Konut piyasası soğuk geçen 2023 yılının ardından ısınmaya başlıyor. Alıcı ve satıcılar arasında güvenin arttığına dair açık işaretler var; çok daha fazla konut satılıyor ve alıcılar istedikleri fiyatın daha büyük bir kısmını ödüyor" dedi