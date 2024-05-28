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Birleşik Krallık'ta mağaza fiyat enflasyonu geriliyor

Birleşik Krallık'ta yıllık mağaza fiyat enflasyonu 13 aydır geriliyor.

Oluşturma Tarihi 28 Mayıs 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 28 Mayıs 2024 08:56

Birleşik Krallık'ta yıllık mağaza fiyat enflasyonu Mayıs ayında üst üste 13'ncü ayında da geriledi.

NielsenIQ ve İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından hazırlanan rapora göre, Birleşik Krallık mağazalarındaki fiyat enflasyonu Nisan ayındaki %0,8'den Mayıs ayında %0,6'ya gerileyerek üç aylık ortalama oran olan %0,9'un altında kaldı. Bu, Kasım 2021'den bu yana görülen en düşük seviye.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, son iki yılda hayat pahalılığı krizinden en çok etkilenen segment olan gıda enflasyonunun, taze ürünlerin fiyatlarının düşmeye devam etmesiyle bir önceki ay %3,4'ten %3,2'ye gerilediğini söyledi.

FİYAT ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Gıda dışı segment deflasyonda kalmaya devam etti ve fiyatlar bir önceki ay %0,6 düşerken bu ay %0,8 düştü. Dickinson'a göre bu düşüşte, perakendecilerin yüksek fiyatlı ürünlere yönelik durgun talebi canlandırmaya çalışmasıyla mobilya fiyatlarında yapılan indirimlerin yanı sıra Euro öncesinde TV ve diğer görsel-işitsel ekipmanlarda yapılan pazarlıklar da etkili oldu.

NielsenIQ perakendeci ve iş dünyası içgörüleri başkanı Mike Watkins'e göre fiyat enflasyonunun düşmeye devam etmesi bekleniyor.

Watkins, "Enflasyonist baskı azalmış ve alışverişçi duyarlılığında bir miktar iyileşme görülmüş olsa da, mevsimsiz hava perakende satışları azalttı, bu nedenle düşük fiyatlar devam edecek ve promosyon faaliyetleri talebi artıracak gibi görünüyor" dedi.

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