Birleşik Krallık'ta perakende ziyaretçi sayısı artış gösterdi

İngiliz Perakende Konsorsiyumu ve Sensormatic Solutions IQ tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Birleşik Krallık'ta perakende ziyaretçi sayısı Eylül ayında ılıman hava koşullarının da etkisiyle bir yıldan uzun bir süredir ilk kez artış gösterdi.

Bugün yayınlanan araştırma verilerine göre, 28 Eylül'de sona eren beş hafta boyunca cadde mağazaları, perakende parkları ve alışveriş merkezlerini kapsayan mağazalara yapılan ziyaret sayısı, Ağustos ayındaki %0,4'lük düşüşe kıyasla bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,3 arttı.

Artış, 13 ay üst üste yaşanan düşüş trendini tersine çevirdi.

BRC CEO'su Helen Dickinson, "Müşteriler için hava ne çok sıcak ne de çok soğuktu, bu da perakendecileri ek alışveriş gezileri için uygun bir noktada bıraktı. Bu durum, yoğun sıcak hava dalgasının birçok insanın evde kalmasına ve sonbahar kıyafetleri ve ürünleri alımını ertelemesine neden olduğu geçen yıla kıyasla olumlu bir gelişme" dedi.

Dickinson, perakende park segmentinin alışveriş yapanların çoğunu çekmeye devam ettiğini, artan yağmurun bazılarını yakındaki otoparkı olan alışveriş alanlarına yönlendirmesiyle, Ağustos ayındaki %2,6'lık artışa kıyasla Eylül ayında ziyaretlerin yıllık %7,3 arttığını sözlerine ekledi.

Birleşik Krallık'ın ana caddelerindeki mağazalara yapılan ziyaretler Ağustos ayındaki %0,3'lük düşüşe kıyasla %0,9 artarken, alışveriş merkezlerine yapılan ziyaretler de bir ay önceki %1,8'lik düşüşe kıyasla %2,3 arttı.

Galler ve Güney Doğu İngiltere, mağaza ziyaretlerinde sırasıyla %5,4 ve %5,2'lik artışlarla en büyük artışları kaydetti. En yavaş artış ise %0,7 ile İskoçya'da yaşandı.