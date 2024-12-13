Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerine sermaye girişi hızlandı

Bitcoin spot ETF'lerine net sermaye girişi ard arda 11 gündür devam ediyor. 12 Aralık'ta toplam 598 milyon dolar net giriş oldu.

BlackRock ETF IBIT'e tek günlük net giriş 432 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bitcoin spot ETF'lerinin mevcut toplam net varlık değeri 112,546 milyar dolara ulaştı

Ethereum spot ETF'lerine 12 Aralık'ta toplam 274 milyon $ net giriş oldu. Ethereum ETF'lerine net giriş art arda 14 gündür devam ediyor. BlackRock ETF ETHA'ya tek günlük net giriş 202 milyon dolar olurken, Grayscale ETF ETH'ye tek günlük net giriş 73,2238 milyon dolar oldu.