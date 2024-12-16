Bitcoin yeniden rekor kırdı! Bitcoin fiyatı kaç dolar oldu?

Bitcoin, rekor seviyelerdeki seyrini kaldığı yerden sürdürüyor. Dünyanın en çok işlem gören kripto parası olan Bitcoin fiyatı yeniden rekor kırdı.

BİTCOİN KAÇ DOLAR OLDU?

Haftanın ilk işlem gününe rekorla başlayan Bitcoin, düne göre yüzde 3,15 artışla 104 bin 536 dolar seviyesine kadar çıktı. Yeni Trump yönetimi, kripto paralara karşı Biden Beyaz Saray'ından çok daha dostane bir tavır sergileyeceği, ülkenin stratejik petrol rezervine benzer şekilde, dijital para birimi için ulusal bir stok oluşturmayı düşündüğü haberleri Bitcoin fiyatına destek veriyor. Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 7,25, son 3 ayda yüzde 81 ve yıl başından bu yana yüzde 149 yükseldi.

Dünya genelinde 562 milyona çıkan kripto para yatırımcısı kripto borsalarını yakından takip ediyor. Bu rakam 2023 yılında dünya genelinde 420 milyondu. Türkiye nüfusuna oranla kripto para yatırımcı sayısında yüzde 19,3'le dünyada üçüncü sırada yer alıyor.