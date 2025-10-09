CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi BM'den kritik mineraller için finansman ve yatırım çağrısı

BM'den kritik mineraller için finansman ve yatırım çağrısı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) temiz enerji dönüşümüyle talebin giderek arttığı kritik minerallerde sürdürülebilir üretim için "sorumlu finansman ve yatırım" çağrısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2025 09:20

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) bünyesindeki Uluslararası Kaynak Paneli tarafından hazırlanan ve dünyadaki kritik mineral talebi, üretimi, ticareti ve finansmanına ilişkin gelişmelerin analiz edildiği "Sürdürülebilir Kalkınma için Enerji Dönüşüm Minerallerinin Sorumlu Tedarikinin Finansmanı" raporu yayımlandı.

Buna göre, dünyada kritik mineral çıkarımı 1970'ten beri beş kat arttı. Güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve bataryalar gibi temiz enerji teknolojilerinde kritik minerallerin yoğun şekilde kullanılması, bu minerallere yönelik talebi artırdı. Dünyada temiz enerji dönüşümünün hızlanmasıyla, kritik mineral talebinin artmaya devam etmesi bekleniyor.

Bu kapsamda UNEP, sermaye yoğun ve yüksek riskli bir sektör olan bu alana yönelik sorumlu finansman sağlanması ve yatırımların da bu anlayışla yapılması çağrısında bulunuyor.

Geri dönüşüm hedefleri, devlet destekli finansman ve vergi teşvikleri, eko-tasarım için teşvikler veya geri dönüşüm tesislerini finanse edecek yeşil tahviller gibi önlemlerin, yeni ham madde ihtiyacını düşürebileceği öngörülüyor.

Ayrıca, şeffaflığın artırılması, yerel koşullara uygun ruhsatlandırma süreçlerinin sağlanması ve kapasite geliştirme gibi uygulamalarla, bu sektör için "uluslararası sürdürülebilirlik çerçevesi" oluşturulabileceği ve böylece çevresel ve sosyal risklerin yönetilmesinde resmi finans kaynaklarına erişimin artırılabileceği belirtiliyor.

Uluslararası Enerji Ajansına göre, dünyada 2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşılabilmesi için kritik minerallere yönelik madencilik yatırımlarının 2030'a kadar 450 milyar dolara, 2040'a kadar ise 800 milyar dolara ulaşması gerekiyor.

Uluslararası Kaynak Paneli Eş Başkanı Janez Potocnik, rapora ilişkin değerlendirmesinde, sürdürülebilir finansman sayesinde "sorumlu madencilik" anlayışının kural haline gelebileceğini kaydederek, "Enerji dönüşümü için gerekli mineral ve metallere yönelik talep, insan haklarına ve çevreye saygı gösterirken sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan bir madencilik sektörü gerektiriyor." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Piyasalar, Fed toplantı tutanaklarına odaklandı Piyasalar, Fed toplantı tutanaklarına odaklandı 08 Ekim 2025 09:11
Dünya Bankası’ndan Türkiye ekonomisine güven: Büyüme tahmini yükseldi! Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine güven: Büyüme tahmini yükseldi! 08 Ekim 2025 09:00
ABD’de tüketici kredileri beklentileri karşılamadı ABD'de tüketici kredileri beklentileri karşılamadı 08 Ekim 2025 08:56
IMF: Akıllı kamu harcamaları büyümeyi destekleyebilir IMF: Akıllı kamu harcamaları büyümeyi destekleyebilir 08 Ekim 2025 08:52
Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette büyüme öngörüsünü artırdı Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette büyüme öngörüsünü artırdı 07 Ekim 2025 16:02
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 07 Ekim 2025 10:59
Çin’in döviz rezervi eylülde 3 trilyon doları aştı Çin'in döviz rezervi eylülde 3 trilyon doları aştı 07 Ekim 2025 10:39
Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak 07 Ekim 2025 09:45
Brent petrolün varili 65,58 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,58 dolardan işlem görüyor 07 Ekim 2025 09:27
ABD’de işsizlik başvurularında artış yaşandı ABD'de işsizlik başvurularında artış yaşandı 07 Ekim 2025 08:58
TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak TİGEM 4,1 milyon kilogram buğday satacak 07 Ekim 2025 09:02
Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı 06 Ekim 2025 15:19
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler