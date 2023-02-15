Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğince (UNHCR) Ukrayna'da "Ukrayna bölgesel mülteci ve insani müdahale planını" başlatmak üzere, basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi konuşmacı olarak katıldı.

Griffiths, toplantıya katılanlara teşekkür ederek bu yıl Ukrayna'daki insani müdahale planı çerçevesinde 3,9 milyar dolarlık destek istediklerini belirtti.

"Bu müdahale planı, 11 milyondan fazla insana ulaşmayı hedefliyor." diyen Griffiths, Ukrayna'da yaklaşık 18 milyon ihtiyaç sahibi kişi olduğunu söyledi.

Griffiths, neredeyse bir yıldır devam eden savaşın ölüm, yıkım ve yerinden edilmeye neden olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bugüne kadar Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaklaşık 7 bin 155 sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Griffiths, Ukrayna'daki insani durumun da hızla kötüye gittiğinin altını çizdi.

Griffiths, hükümetlere, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer duyarlı insanlara bu kampanyaya destek olma çağrısında bulunurken bu fonların Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını dile getirdi.

MÜLTECİ MÜDAHALE PLANI İÇİN 1,7 MİLYAR DOLARLIK ÇAĞRI

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi de Ukrayna için "mülteci müdahale planı" çerçevesinde bu yıl 1,7 milyar dolar değerinde yardım çağrısı başlattıklarını belirtti.

Ukrayna'da mülteci krizi nedeniyle yaklaşık 6 milyon kişinin ülke içerisinde yerinden edildiğine dikkati çeken Grandi, bu durumun dünyanın en büyük mülteci krizlerinden biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Grandi, bu planın Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan 10 ülke ile yaklaşık 250 partneri kapsadığını belirtti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, toplanan fonlarla yaklaşık 4,2 milyon Ukraynalı mülteci ile onlara ev sahipliği yapan ülkelerdeki topluluklara yardım edileceğini kaydetti.