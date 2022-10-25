İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, faiz artırımlarının borçlular üzerindeki etkisinin bilincinde olduklarını, ancak Banka'nın enflasyonu hedefe geri getirmek için gerekli olan adımları atacağını söyledi.

Parlamento Hazine Komitesi'ndeki konuşmasında "Gerekli olan adımları atacağımızdan çok eminim" ifadelerini kullanan Ramsden, "Hali hazırda attığımız adımların etkilerinden haberdarız" dedi.

Ramsden konuşmasında faiz oranlarının, sadece yüksek olmaları gerektiği kadar, ve gerektiği sürece yüksek kalacaklarını da vurguladı.