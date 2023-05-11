İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede artık resesyon beklemediklerini ve ılımlı bir büyüme görüleceğini belirterek, şartların gerektirmesi halinde faiz artışlarının sürebileceğini söyledi.

BoE Para Politikası Komitesi'nin politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bailey, 6 ay önce ülkede 2024'e kadar sürebilecek en uzun resesyonu beklediklerini ancak Kasım 2022'den beri enerji fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü aktardı.

Bailey, İngiltere'de hanehalkı enerji faturasının bu yılın son çeyreğinde yıllık 2 bin 100 sterlin seviyesine düşmesini beklediklerini, bu rakamın hala yüksek ancak bir yıl önceki seviyesinden yüzde 16 düşük olduğunu bildirdi.

Enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyonda yaklaşık 1 puan düşürücü etki yapacağını kaydeden Bailey, enerji fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra ekonominin de beklenenden iyi performans sergilemesinin ekonomik büyümeye ilişkin öngörüleri değiştirdiğini söyledi.

Bailey, resesyon beklentisinin olmadığını ifade ederek, "Şu anda ılımlı fakat pozitif bir büyüme bekliyoruz." dedi.

"HEDEFİMİZ, ENFLASYONU YÜZDE 2 SEVİYESİNE ÇEKMEK VE BU SEVİYEDE TUTMAK"

Ülkede enflasyonun hala çok yüksek seviyede olduğuna işaret eden Bailey, "Özellikle gıda enflasyonu çok daha yüksek seviyede. Ancak nisan ayı verilerinden başlamak üzere önümüzdeki aylarda enflasyonun keskin şekilde düşeceğini düşünüyoruz. Gıda enflasyonunda da aynı şekilde gevşeme bekliyoruz. Hedefimiz, enflasyonu yüzde 2 seviyesine çekmek ve bu seviyede tutmak." ifadelerini kullandı.

Enflasyonu orta vadede sürdürülebilir bir şekilde hedeflenen seviyeye çekmek için bankanın faiz oranlarını gerektiği gibi ayarlayacağını belirten Bailey, şunları kaydetti:

"Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, (faiz artışı noktasında) kanıtlara göre hareket ediyoruz. Eğer enflasyonun ısrarcı olacağına ilişkin işaretler görürsek tabi ki de ona göre hareket etmek zorunda kalacağız. Ancak bu koşullu bir ifade. Başka bir deyişle, şartlara göre hareket edeceğiz."

BoE, bugünkü kararıyla 12 kez üst üste faiz artırımında bulunurken, ülkede faiz oranı yüzde 4,50 ile son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere'de enflasyon mart ayında yüzde 10,1, gıda enflasyonu ise yüzde 19,1 olarak ölçülmüştü.