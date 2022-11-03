Ekonomistler BoE'den bugün 75 baz puanlık bir faiz artırımı yapmasını ve politika faizini yüzde 3 seviyesine çıkarmasını bekliyorlar.

BoE bugün beklendiği gibi faiz artırır ise, son 8 toplantıdır faiz artırmış olacak. Geçen yıl politika faizi yüzde 0,10 seviyesindeydi.

İngiltere Merkez Bankası bugünkü faiz kararı ile birlikte uzun vadeli enflasyon tahminlerini de yayınlayacak. Bu tahminlerin gelecek yıl enflasyonun yüzde 2 hedefinden çok daha yüksek olacağını göstermesi bekleniyor.

Deutsche Bank analistlerdi, BoE'nin yayınlayacağı makroekonomik tahminlerin ekonomik görünümünü daha da kötüleştiğini göstereceğini öngörüyorlar.