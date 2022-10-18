Financial Times'ın haberine göre İngiltere Merkez Bankası (BoE) devlet tahvili piyasalarında daha fazla istikrarı cesaretlendirmek için devlet tahvili satışını büyük olasılıkla daha da erteleyecek.

BoE, finansal sistemin istikrarına yönelik riskler nedeniyle 838 milyar GBPH tutarındaki devlet tahvili portföyünden 6 Ekim'de başlayacak satışları ertelemişti.

FT, devlet tahvili satışının daha da ertelenmesi kararı BoE yetkilileri tarafından devlet tahvili piyasasını son haftalarda "çok gergin" olduğu yönünde yapılan değerlendirmelerin ardından geldi.

BoE'nin şirket tahvili satışına ise 24 Ekim ile başlayan haftada yeniden start vereceği açıklanmıştı.