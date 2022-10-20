İngiltere'de hızla yükselen enflasyon karşısında daha sıkı para politikasına ihtiyaç duyulduğunun açık olduğunu belirten İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, ancak faiz oranlarının piyasanın beklediği kadar artması halinde GSYH'nın yüzde 5 oranında darbe alabileceğini vurguladı.

Broadbent'in açıklaması sonrası BoE Para Politikası Komitesi'nden 3 Kasım'dan 100 baz puan faiz artırımı bekleme oranı yüzde 25'ten yüzde 17'ye indi.

Piyasalar, hali hazırda yüzde 2,25 olan BoE politika faizinin 2023 yılı içinde yüzde 5'in üzerine çıkacağını fiyatlıyorlar.