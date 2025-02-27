CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi BoE üyesi Dhingra: Tarifelerin kalıcı enflasyona yol açması olası değil

BoE üyesi Dhingra: Tarifelerin kalıcı enflasyona yol açması olası değil

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Swati Dhingra, tarifelerin kalıcı enflasyona yol açmasının olası olmadığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 27 Şubat 2025 09:23

Son Güncelleme Tarihi 27 Şubat 2025 09:24

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Swati Dhingra, Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin, küresel ihracatçıların pazar payını korumak için fiyatları düşürmesi nedeniyle yerel enflasyonu muhtemelen aşağı çekeceğini söyledi.

Dhingra, İngiltere'nin dışa açıklığı nedeniyle ithal maliyetlerdeki değişikliklere karşı "özellikle hassas" olduğu konusunda uyardı, ancak tarife kaynaklı enflasyon tehlikesinin nispeten düşük olduğunu öne sürdü.

Kısa vadede yüksek gümrük tarifelerinin enflasyonist etkisinin daha zayıf küresel büyüme ile dengelenmesinin muhtemel olduğunu vurgulayan Dhingra, "Ticaretin ABD'den uzaklaşması Birleşik Krallık için küresel fiyat baskılarını azaltacaktır ve artan ticari engeller ve belirsizlik nedeniyle küresel ekonomik faaliyetin azalması da uluslararası fiyat artışını azaltacaktır" dedi.

İlginizi Çekebilir
Almanya seçimlerinin ardından Avrupa vadeli endeksleri artıda Almanya seçimlerinin ardından Avrupa vadeli endeksleri artıda 24 Şubat 2025 09:22
Singapur’da enflasyon yavaşladı Singapur'da enflasyon yavaşladı 24 Şubat 2025 09:20
Fitch, Bahreyn’in kredi notu görünümünü düşürdü Fitch, Bahreyn'in kredi notu görünümünü düşürdü 24 Şubat 2025 09:19
Çin’in üretim PMI verisi daraldı Çin'in üretim PMI verisi daraldı 24 Şubat 2025 09:18
Ons altın rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor Ons altın rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor 24 Şubat 2025 09:16
Güney Kore, açığa satış yasağını kaldıracak Güney Kore, açığa satış yasağını kaldıracak 24 Şubat 2025 09:15
Dow, S&P 500 ve Nasdaq toparlandı Dow, S&P 500 ve Nasdaq toparlandı 24 Şubat 2025 09:14
ECB mevduat faizi yaza kadar yüzde 2 olabilir ECB mevduat faizi yaza kadar yüzde 2 olabilir 24 Şubat 2025 09:12
Almanya’daki seçim euroyu dolar ve yen karşısında yükseltti Almanya'daki seçim euroyu dolar ve yen karşısında yükseltti 24 Şubat 2025 09:11
Yeni Zelanda’da kredi kartı harcamaları arttı Yeni Zelanda'da kredi kartı harcamaları arttı 24 Şubat 2025 09:08
Almanya seçimleri ekonominin geleceği için dönüm noktası olacak Almanya seçimleri ekonominin geleceği için dönüm noktası olacak 22 Şubat 2025 11:14
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı 22 Şubat 2025 11:11
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler