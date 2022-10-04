İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Catherine Mann, geçtiğimiz ay yapılan PPK toplantısında 75 baz puan faiz artırımı için oy vermesinin zayıf kuru, yükselen enflasyon bekleyişlerini ve enerji fiyatına sınırın hane halkı harcanabilir gelirini artıracak olmasını yansıttığını söyledi.

Mann açıklamasında, "Enflasyonun giderek ekonominin içinde yerleştiğini, enflasyon bekleyişlerinin değişmeye başladığını ve sterlinde değer kaybının yayımakta olduğunu gördüm" dedi.

Mann, geçtiğimiz ay yapılan PPK toplantısında faizin 75 baz puan artırılması yönünde oy veren 3 üyeden biri olmuştu