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BoE üyesi Mann: Mal ve hizmet fiyatlarının yeniden yükselmeye hazırlanıyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Catherine Mann, mal ve hizmet fiyatlarının yeniden yükselmeye hazırlandığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 12 Ağustos 2024 08:31

Son Güncelleme Tarihi 12 Ağustos 2024 08:31

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Catherine Mann, Financial Times'a yaptığı açıklamada, İngiltere'nin enflasyonla mücadelenin sona erdiğini düşünerek "baştan çıkarılmaması" gerektiği konusunda uyardı.

BoE'nin para politikası komitesinin dışarıdan bir üyesi olan Mann, Haziran ayında bankanın yüzde 2'lik hedefinde kalmasına rağmen enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler konusunda hala endişeli olduğunu söyledi.

Mann, Financial Times'ın Economics Show podcast'ine verdiği demeçte, mal ve hizmet fiyatlarının yeniden yükseleceğini ve ekonomideki ücret baskılarının dağılmasının yıllar alabileceğini söyledi.

Anket sonuçlarına göre şirketlerin hala hem ücretlerde hem de fiyatlarda nispeten büyük artışlar yapmayı beklediğini belirten Mann, "bu bana şu anda gelecek yıl için bir sorunla karşı karşıya olduğumu söylüyor" dedi.

Yıllık ücret anlaşmalarının son turunda, "en alttaki bazı insanlar haklı olarak biraz artış aldılar, ancak üstlerindekiler almadı. Bu da gelecek yıl alacakları anlamına geliyor" diye konuşan Mann, benzer bir şekilde, şirketlerin genellikle rakiplerinin fiyat artışlarını izlediğini ve aynı şeyi yaptığını söyledi.

Mann, "Hem ücret belirleme sürecinde hem de fiyat sürecinde yukarı doğru bir cırcır vardır ve ... bu yapısal olabilir, son birkaç yıldaki çok yüksek enflasyon döneminde yaratılmış olabilir. Bu yükselişin aşınması uzun zaman alacaktır" ifadelerini kullandı.

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