İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika yapıcısı Catherine Mann, özellikle enflasyon beklentilerinin arttığı zamanlarda önden yüklemeli faiz artışı için güçlü durum olduğunu söyledi.

Kanada İş Ekonomisi Birliği'nin ev sahipliğini yaptığı bir etkinlikte konuşan Mann, İngiltere'deki piyasa durumuna yorum yapmadı ancak geçen ayki İngiltere parlamentosuna verdiği rapora atıfta bulunarak "Enflasyon beklentilerinin sürüklendiği ortamlarda ve verilerin sürünlendiği çok açık ortamda, önden yüklemeli politika enflasyon sürecini etkiler ve aynı zamanda enflasyon beklentilerini de etkilemek bizi daha az değiş-tokuşun olduğu ortama sokar" dedi.