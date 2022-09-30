İngiltere Merkez Bankası (BoE) baş ekonomisti Huw Pill, Banka'nın devlet tahvili alımı için başlattığı yeni programın amacının piyasanın yeniden düzgün şekilde çalışmasını sağlamak olduğunu, uzun vadeli tahvil getirilerini sınırlamayı veya hükümete, finansal kuruluşlara ucuz kredi sunmayı amaçlamadıklarını söyledi.

Pill yaptığı açıklamada, "Tahvil alımlarımızın amacı uzun vadeli faiz oranlarını sınırlamak veya kontrol etmek değil. Bu piyasadaki finansal kuruluşlara veya hükümete daha olumlu finansal şartlar sunma amacımız da yok" dedi.

Geçtiğimiz hafta finansal varlıklarda ciddi bir yeniden fiyatlama yaşandığına işaret eden Pill, son günlerde bu hareketlerin çok büyük bir hacme oluşması nedeniyle BoE'nin finansal piyasaların düzgün şekilde çalışmasını sağlama sorumluluğu çerçevesinde tahvil alımına başladıklarını vurguladı.