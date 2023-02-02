Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkan Yardımcısı Masazumi Wakatabe, BOJ'un ultra gevşek para politikasını devam ettirmeye bağlılığında "kesinlikle değişiklik yok" dedi.
BOJ Başkan Yardımcısı Wakatabe: Ultra gevşek para politikasına bağlılığımızda değişiklik yok
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkan Yardımcısı Masazumi Wakatabe, "BOJ para politikasını yüzde 2 enflasyon hedefini, ücretlerde artışlarla birlikte başarma amacına paralel olarak yönetmeye devam edecek" dedi.
Wakatabe yaptığı konuşmada, "BOJ para politikasını yüzde 2 enflasyon hedefini, ücretlerde artışlarla birlikte başarma amacına paralel olarak yönetmeye devam edecek" dedi.
Konuşmasında, küresel ekonominin geciçi olarak yavaşlayacağını, ancak enflasyonist baskılar hafifledikçe toparlanma yaşanmasının muhtemel olduğunu anlatan Wakatebe, Japon ekonomisinin büyük olasılıkla toparlanma devam edeceğini vurguladı.
BOJ'un parasal gevşemesinin ekonominin desteklenmisinde net bir şekilde etkili olduğunu da anlatan Wakatabe, "Uzun vadeli ekonomik büyümeyi artırma çabaları, ekonomide istikrarı sağlama adımlyarı ile çelişmiyor" diye konuştu.
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