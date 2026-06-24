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BOJ Başkanı Eeda’dan enflasyon uyarısı: Yüzde 2 hedefi aşılabilir

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyonun yüzde 2’lik hedefi aşma riski bulunduğunu ve bu doğrultuda ek faiz artışlarının gündeme gelebileceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 24 Haziran 2026 10:49

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, Başkan Yardımcısı Ryozo Himino tarafından okunan konuşmasında, "Temel enflasyon yüzde 2 hedefine doğru ilerlerken ve finansal koşullar genişlemeci kalmaya devam ederken, ekonomik faaliyetler, fiyatlar ve finansal koşullardaki gelişmelere bağlı olarak faiz oranlarını artırmayı ve parasal genişlemenin derecesini ayarlamayı sürdüreceğimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık nedeniyle karaciğer kisti enfeksiyonu tedavisi için hastanede yattıktan sonra salı günü taburcu olan Ueda, görevine yeniden başladı.

Ueda ayrıca, faiz ayarlamalarının zamanlaması ve hızının, diğer faktörlerin yanı sıra İran'daki çatışmanın etkilerine bağlı olacağını vurguladı.

Ueda'nın açıklamaları, katılmadığı geçen haftaki para politikası toplantısında BOJ'un yaptığı değerlendirmelerle uyumlu oldu. Politika yapıcılar, gösterge faiz oranını 1995'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1'e çıkarmak için 7'ye 1 oyla karar aldı. Yayınlanan toplantı özetinde de faizlerde ilave artışlara ihtiyaç duyulabileceğine işaret edildi.

Geniş çapta beklenen faiz artışı, yeni desteklemede (yen) yaklaşık 40 yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden para birimi üzerinde sınırlı etki yarattı. Döviz piyasası katılımcıları ise yetkilileri müdahaleye yöneltebilecek olası tetikleyicileri yakından izlemeye devam ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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