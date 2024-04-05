BOJ Başkanı: Enflasyona para politikası ile karşılılık verebiliriz

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, yendeki düşüşlerin ülkenin enflasyonunu ve ücretlerini göz ardı edilmesi zor bir şekilde etkilemesi halinde Banka'nın "para politikasıyla karşılık verebileceğini" söyledi.

Asahi gazetesinin haberine göre, Başkan Ueda ayrıca, yıllık ücret görüşmelerinde bu yıl yapılan yüklü zamların fiyatları artırması nedeniyle enflasyonun "yazdan sonbahara doğru" hızlanacağını öngördü ve bu yıl içinde bir faiz artırımı daha yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Ueda, "Büyük teşvik programımızı sona erdirdik çünkü trend enflasyonun %2'ye yaklaşma ihtimalinin ortaya çıktığını gördük. Bu tür beklentiler konusunda daha emin olursak, bu faiz oranlarını hareket ettirmek için bir neden olacaktır" dedi.

Asahi'nin haberine göre Ueda, "Döviz kuru gelişmeleri Japonya'nın ücret-enflasyon döngüsü üzerinde göz ardı edilmesi zor bir etki yaratırsa, bu para politikasıyla karşılık vermek için bir neden olacaktır" ifadelerini de kullandı.