BOJ Başkanı Kuroda: Enflasyon hem 2023 hem de 2024`de yüzde 2`nin altına inebilir

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmeye devam etmesine rağmen ultra gevşek para politikasını devam ettirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Japonya'da Cuma günü açıklanan verilerine çekirdek tüketici enflasyonun yüzde 4,2 ile 41 yılın zirvesine çıkmasını değerlendiren Kuroda, "Tüketici enflasyonunda yükseliş büyük ölçüde şirketlerin ham madde maliyetlerine hane halklarına yansıtmalarıyla yönleniyor. BOJ, ham madde maliyetlerinde yükselişin etkilerinin geçmesiyle birlikte çekirdek tüketici enflasyonunun hem 2023 hem de 2024 mali yıllarından yüzde 2'nin altına yavaşlamasını bekliyor" diye konuştu.

Kuroda, "Japonya'nın durumunun ABD ve gelişmiş Avrupa ülkelerinden oldukça farklı olduğunu doğru. BOJ, cari ultra gevşek para politikasını yüzde 2 enflasyon hedefini sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde başarmak için devam ettirmeli" dedi.