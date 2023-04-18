Parlamentonun alt kanadında finans komitesinde konuşan BoJ Başkanı Kazuo Ueda, "BoJ'un Japon devlet tahvili alımı yüzde 2 fiyat istikrarı hedefini yakalamak amacıyla para politikası ihtiyaçları çerçevesinde yönlendirildi. Bizim, hükümete finansal kaynaklar almasında yardım etme niyetimiz yok" dedi.

İktidar partisinden bazı parlamenterlerin mali hareket alanı oluşturmak için kamu borçları için itfa kuralının 60 yıldan 80 yıla uzatılmasını değerlendirdikleri yönündeki haberleri sorulduğunu Ueda, "Bütçe yönetimi hükümetin ve parlamentonun yetkisinde, bu konuda yorum yapamam. Genel olarak konuşmak gerekir ise, piyasa faiz oranlarını ekonomi, fiyatlar ve piyasa güveni ile Japon devlet tahvili arz-talebi için çeşitli faktörler belirliyor. İtfa kuralı gözden geçirilse bimle, bunun nasıl etkileri olacağını öngörmek çok zor olur" dedi.

Maliye Bakanı Suzuki de parlamentodaki konuşmasında, Maliye Bakanlığı'nın borcun itfası kuralını gözden geçirmeyi şu anda düşünmediğini belirtti.