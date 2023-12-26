CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi BOJ Başkanı'ndan parasal genişleme açıklaması: Enflasyon hedefine ulaşılacağından emin olunduktan sonra düşünebiliriz

BOJ Başkanı'ndan parasal genişleme açıklaması: Enflasyon hedefine ulaşılacağından emin olunduktan sonra düşünebiliriz

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, bankanın enflasyon hedefine ulaşma konusunda emin olduktan sonra parasal genişlemeden uzaklaşmayı düşüneceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 26 Aralık 2023 08:46

Son Güncelleme Tarihi 26 Aralık 2023 08:46

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, yaptığır konuşmada, "Ücretler ve fiyatlar arasındaki erdemli döngü yoğunlaşırsa ve %2'lik fiyat istikrarı hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşma olasılığı yeterince artarsa, banka muhtemelen para politikasını değiştirmeyi düşünecektir. Yurtiçinde ve yurtdışında ekonomileri ve finansal piyasaları çevreleyen belirsizlikler göz önüne alındığında, politika değişikliğinin zamanlamasına henüz karar verilmedi" dedi.

Analistler, tüketici fiyatlarının bankanın %2'lik hedefinin üzerinde seyretmesi nedeniyle BOJ'un önümüzdeki yılın ilk yarısında negatif faiz oranlarına son vermesini bekliyor.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar geçen hafta karışık seyretti Küresel piyasalar geçen hafta karışık seyretti 23 Aralık 2023 11:14
ABD’de dayanıklı mal siparişleri beklentileri aştı ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentileri aştı 23 Aralık 2023 09:04
Avrupa ve ABD’de borsalar bugün Noel tatilinde olacak Avrupa ve ABD'de borsalar bugün Noel tatilinde olacak 25 Aralık 2023 09:47
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 25 Aralık 2023 10:02
Japonya 2024 mali yılı savunma bütçesini onayladı Japonya 2024 mali yılı savunma bütçesini onayladı 23 Aralık 2023 08:54
ABD’de yeni konut satışları sert düştü ABD’de yeni konut satışları sert düştü 23 Aralık 2023 08:59
Borsa İstanbul’dan BIST 500 Endeksi’nin hesaplanmasına ilişkin açıklama Borsa İstanbul'dan BIST 500 Endeksi'nin hesaplanmasına ilişkin açıklama 22 Aralık 2023 15:52
Almanya’da konut fiyatları geriledi Almanya’da konut fiyatları geriledi 22 Aralık 2023 13:12
İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı 22 Aralık 2023 11:14
Birleşik Krallık’ta perakende satışları arttı Birleşik Krallık'ta perakende satışları arttı 22 Aralık 2023 11:09
Fitch’ten dikkat çeken küresel ekonomi yorumu: Tam olarak yansımadı Fitch'ten dikkat çeken küresel ekonomi yorumu: Tam olarak yansımadı 22 Aralık 2023 09:14
İngiltere’de otomobil üretimi hem iç pazar hem de ihracata yönelik arttı İngiltere'de otomobil üretimi hem iç pazar hem de ihracata yönelik arttı 22 Aralık 2023 09:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.009,31
%0,9308
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
999,32
%-0,0684
DOLAR
998,45
%-0,1555
EURO
1.001,90
%0,1896
ALTIN
908,81
%-9,1193
BORSA
1.010,37
%1,0366
DOLAR
1.024,90
%2,4904
EURO
1.061,31
%6,1314
ALTIN
912,68
%-8,7322
BORSA
1.020,24
%2,0237
DOLAR
1.050,74
%5,0736
EURO
1.793,06
%79,3059
ALTIN
1.331,83
%33,1833
BORSA
1.563,22
%56,3218
DOLAR
1.623,67
%62,3672
EURO
BİST En Aktif Hisseler