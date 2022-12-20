Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasına daha fazla esneklik kazandırmak amacıyla 10 yıl vadeli Japon devlet tahvili için getiri hedef bandını 25 baz puandan 50 baz puana çıkardı.

BOJ'un bu adımı Japon hükümetinin Banka ile 2013 yılında yaptığı ortak politika açıklamasını gözden geçirmeyi değerlendirdiği haberlerinin yapıldığı bir dönemde geldi.

Japonya MB getiri eğrisi için hedef bandı genişletse de 10 yıl vadeli tahvilde getiri hedefini yüzde 0 civarı olarak korudu. Kısa vadeli tahviller için getiri hedefi yüzde -0,10 olarak sürdürüldü.