Japonya Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Hiroshi Nakaso, "Kuroda tarafından uygulamaya konan devasa parasal teşvikler, deflasyonu sona erdirmeye yardım etti. Ancak yüzde 2 enflasyon hedefini sürdürülebilir şekilde başaramadı, çünkü enflasyon beklentileri düşük kalmaya devam etti. Bunun sonucu olarak BoJ, ultra gevşek para politikasının artan maliyetlerine, yan etkilerine rağmen uzun bir süre devam ettirmek zorunda kaldı" dedi.

Artan yan etkilerin getiri eğrisi kontrolün çalıştığının bir işareti olduğunu belirten Nakaso, "Uygun zaman geldiğinde BoJ'un yeni lideri getiri eğrisi kontrolünü büyük olasıkla modifiye edecek veya kaldıracak" dedi.

BoJ'un negatif faizi sona erdirmesi için ise Japonya'nın üretim açığının iyileşmekte olduğu ve ücretlerin sürdürülebilir şekilde artacağı yönünde açık işaretlerin gerekli olduğunu belirten Nakaso, "BoJ, yüzde 2 enflasyona hedefine ulaşılması sağlayan ivmenin sürdürülebilir olduğunu teyit ettiğinde uygun kararı alacak" diye konuştu.