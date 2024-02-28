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BOJ: Parasal genişleme gözden geçirilecek

Japonya Merkez Bankası (BoJ) İcra Direktörü Seiichi Shimizu, BOJ'un enflasyon hedefine ulaşılacağına güvendiğinde parasal genişlemeyi gözden geçireceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 28 Şubat 2024 09:38

Son Güncelleme Tarihi 28 Şubat 2024 09:38

Japonya Merkez Bankası (BoJ) İcra Direktörü Seiichi Shimizu, dün açıklanan (TÜFE) verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, BOJ'un hedefine henüz ulaşılamadığını savundu.

"Enflasyon hedefine ulaşma olasılığının hala yeterince yüksek olmadığını" söyleyen Shimizu, ""BoJ, enflasyon hedefine ulaşılacağını güvenle öngörebildiği zaman büyük çaplı parasal genişlemeyi gözden geçirecek ve fiyat verileriyle birlikte ücret eğilimlerini de titizlikle kontrol edecektir" dedi.

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