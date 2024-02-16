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BOJ: Parasal genişleme önlemleri gözden geçirilecek

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyon hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşıldığında parasal genişleme önlemlerinin gözden geçirileceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2024 09:22

Son Güncelleme Tarihi 16 Şubat 2024 09:22

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyon hedefine istikrarlı, sürdürülebilir olarak ulaşıldığında, negatif faiz oranları da dahil olmak üzere çeşitli parasal genişleme önlemlerini sürdürüp sürdürmeyeceklerini inceleyeceklerini söyledi.

Ueda parlamentoda yaptığı açıklamada, "Şu anki ekonomik ve fiyat görünümümüze dayanarak, Japonya'nın parasal koşulları negatif faiz oranlarını sona erdirdikten sonra bile muhtemelen destekleyici kalacaktır" dedi.

Açıklamalar, Perşembe günü açıklanan ve Japonya ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde zayıf tüketim ve sermaye harcamaları nedeniyle beklenmedik bir şekilde resesyona girdiğini gösteren verilerin ardından geldi.

Enflasyonun bir yıldan uzun bir süredir BOJ'un %2'lik hedefini aşması nedeniyle birçok piyasa oyuncusu BOJ'un önümüzdeki aylarda negatif faiz politikasına son vermesini bekliyordu.

BOJ yetkililerinin, negatif faizlerin sona ermesinden sonra bile para politikasının ultra gevşek kalacağına dair son güvenceleri, yende değer kaybının yeniden hızlanmasına yardımcı oldu. USD/JPY şu sıralarda düne göre yüzde 0,24 artışla 150,32 seviyesinde.

Maliye Bakanı Shunichi Suzuki de, yende aşırdı düşüşe karşı yeni bir uyarıda bulunarak, zayıf bir yenin yararları ve zararları olsa da, zayıf bir para biriminin olumsuz yönleri konusunda "daha endişeli" olduğunu söyledi.

Suzuki aynı parlamento oturumunda, "Döviz kurları temel değerleri yansıtan piyasalar tarafından belirlenir. Hızlı hareketler istenmez ve istikrarlı hareketler arzu edilir" dedi.

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