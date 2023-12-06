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BOJ üyesi: Japonya deflasyondan uzaklaşmada ilerleme gösterdi

Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, Japonya'nın ücret ve fiyat artışının durgun kaldığı uzun bir dönemden uzaklaşma konusunda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2023 09:18

Son Güncelleme Tarihi 06 Aralık 2023 09:18

Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, Japonya'nın ücret ve fiyat artışı hakkında açıklamada bulundu. Himino, ayrıca yaptığı bir konuşmada, BOJ'un fiyat hedefine sürekli ve istikrarlı bir şekilde ulaşılana kadar gevşek para politikasını sabırla sürdüreceğini ifade etti.

"Japonya'nın finansal sistemi, yüksek faiz oranlarına geçişten kaynaklanan stresi atlatabilecek kadar dirençli. Ücret ve enflasyon gelişmelerini inceleyerek çıkış zamanlaması ve prosedürü hakkında uygun karar vermeliyiz" diye konuşan Himano, "Zamanlama çıkış prosedürlerini yanlış anlamazsak, pozitif bir ücret-enflasyon döngüsünün etkisi muhtemelen çok çeşitli hane halklarına, şirketlere fayda sağlayacaktır" dedi.

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