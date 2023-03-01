Japon ekonomisinin COVID-19 saygınının etkilerinin azalmasıyla toparlanmaya devam etmesinin beklendiğini belirten Nakagawa, bunun şirketlerin artan ham madde maliyetlerini hane halklarına yansıtmalarına imkan vereceğini vurguladı.

Şirketlerin enflasyon bekleyişlerinin hızla yükselmesi halinde fiyat artışlarının yoğunlaşabileceğini de belirten Nakagawa, "Ancak şirketlerin, özellikle küçük şirketlerin ücretleri ne kadar artıracakları oldukça belirsiz. Eğer ücret artışları beklendiği gibi genele yayılmaz ise enflasyonun aşağı yönlü baskı altına girmesi olasılığı var. Bir süre için ekonomiyi cari gevşek para politikası ile desteklemek gerekli" dedi.