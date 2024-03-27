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BOJ üyesi Tamura: Yavaş ve istikrarlı ilerlememiz gerekli

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu üyesi Naoki Tamura, merkez bankasının yavaş ve istikrarlı ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2024 08:57

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu üyesi Naoki Tamura, merkez bankasının ultra gevşek para politikasını normalleştirme yolunda yavaş ama istikrarlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Tamura, "Benim görüşüme göre, merkez bankasının nihai hedefi faiz oranlarını, talebi ayarlamak ve fiyat hareketlerini etkilemek için yukarı veya aşağı itilebilecekleri seviyelere geri getirmektir" dedi.

BOJ'un para politikası çerçevesini elden geçirmesine rağmen, kısa vadeli faiz oranlarının hala sıfır civarında takılı kalması ve uzun vadeli oranların henüz tamamen piyasa güçleri tarafından yönlendirilmemesi nedeniyle uzun süreli gevşemenin yan etkilerinin devam edeceğini savunan Tamura, "Önümüzdeki dönemde para politikasını nasıl yöneteceğimiz, devasa teşvik programımızı ustalıkla geri almamızı ve yavaş ama istikrarlı bir şekilde politika normalleşmesine doğru ilerlememizi sağlamak açısından çok önemlidir" diye konuştu.

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