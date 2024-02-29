BoJ üyesinden teşvik açıklaması

Japonya Merkez Bankası(BoJ) Yönetim Kurulu Üyesi Hajime Takata, BoJ'un aşırı gevşek para politikasından çıkışa yönelik çevik ve esnek bir yaklaşım benimsemeyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Takata, "Mevcut son derece uyumlu para politikasından nasıl çıkılacağı veya vites değiştirileceği de dahil olmak üzere çevik ve esnek bir yanıt almayı düşünmek gerekiyor." dedi.

Yetkili, ekonominin kronik deflasyon döngüsünden uzak, ücret ve fiyat yükseliş döngüsüne girmeye başladığını belirtti.

Takata, gevşemenin etkisi ile yan etkileri arasındaki dengeyi iyi korumak gerektiğine işaret etti.