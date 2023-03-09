Japonya Merkez Bankası(BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın görev süresi sona ermeden başkanlık yapacağı son toplantısında, faiz oranında bir değişiklik beklenmiyor.

BoJ'un iki gün sürecek toplantısı, bugün başladı ve sonuçları yarın açıklanacak.

Analistlerin büyük çoğunluğu politikada bir değişiklik olmasını beklemezken, bazı analistler temkinli olma konusunda uyarıyorlar. Piyasalar, Kuroda'nın finansal piyasaları etkileyebilecek bir sürpriz ayrılık yapmasına karşı dikkatli bir bekleyiş içine girdiler.

Goldman Sachs ve BNP Paribas, BoJ'un getiri eğrisi kontrol programını düzenlemesi veya rafa kaldırılması olasığına işaret ediyorlar. Buna gerekçe olarak 10 yıllık getiri hedef aralığının genişletilmesine rağmen, tahvil piyasasının işleyişinde bir iyileşme olmamasını gösteriyorlar. Ancak büyük bir çoğunluk yarınki toplantıda getiri eğrisindeki değişikliğin izlenmesi yönünde görüş geleceğini düşünüyorlar.

Başkan adayı Ueda, Şubat sonunda yaptığı açıklamada, "Getiri eğrisi kontrolünde değişiklik yapılması gerektiğinde 10 yıl vadeli tahvilden daha kısa vadeli tahvile geçilmesi bir seçenek, ancak başka bir çok seçeneğimiz de var." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kuroda'nın böyle bir hareket yapması, BoJ'un önceki başkanlarının sürdürdüğü bir geleneği de sona erdirecek. Kuroda öncesi 4 başkan da son toplantısında hiç bir politika değişikliğine gitmedi.

BoJ en son 2016 yılı Ocak ayında faizi yüzde 0,0-0,10 aralığından bugünkü yüzde -0,10 seviyesine çekmişti.

Japonya Merkez Bankası(BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın görev süresi 8 Nisan'da doluyor. Japonya'da parlamentonun alt kanadı Kazuo Ueda'nın BoJ'un gelecek başkan olmasını bugün onayladı. Üst kanadın oylaması da yarın gerçekleştirilecek.