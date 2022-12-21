Goldman Sachs, 10 yıl vadeli Japon devlet tahvili için getiri eğrisi tavanını sürpriz şekilde 50 baz puana çıkaran Japonya Merkez Bankası'nın sonraki adımının negatif faizi sona erdirmek olabileceğini söyledi.

Goldman Sachs'ın Japonya ekonomisti Naohiko Baba yazdığı raporda, "BOJ'un Japon devlet tahvili piyasasının işleyişinin güçlendirilmesi ihtiyacına daha fazla vurgu yapması bize negatif faiz politikasını sona erdirmesi olasılığının arttığını işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Baba, BOJ'un böyle bir adımı getiri eğrisi kontrolünün sürdürülebilirliğini güçlendirmek için atabileceğini belirtti.

BOJ'un getiri eğrisi hedef bandını daha fazla genişletmesinin ise muhtemel olmadığını savunan Baba, bir sonraki adımın büyük olasılıkla daha büyük olacağını belirterek, "Bir sonraki adım politika faizi hedeflerini değiştirmek veya getiri eğrisi knotromlünü sona erdirmek olabilir. Negatif faiz ornanı para politikasının kalbinde yer alıyor ve BOJ'un enflasyon hedefini yakalamadran negatif faizini geri çekmesi zor. Ancak finansal kuruluşlar üzerinde yarattığı yük dikkate alındığında negatif faizi sona erdirmek arzu edilenr bir adım olarak görülebilir" dedi.