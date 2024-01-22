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BOJ'un yarın yapılacak toplantıda para politikasını sabit tutması bekleniyor

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ)'un yarın yapılacak toplantıda para politikasını değiştirmemesi bekleniyor, gözler Ueda'nın vereceği mesajlarda olacak.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2024 08:51

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2024 08:51

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yarın yapılacak toplantıda ana para politikası ayarlarını sabit tutması beklenirken, dikkatler Başkan Kazuo Ueda'nın negatif faiz oranını sona erdirmek için gereken sürdürülebilir enflasyona ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeyi nasıl değerlendirdiğine odaklanacak.

Bloomberg anketine katılan 51 BOJ gözlemcisinin tamamı, bankanın iki günlük yönetim kurulu toplantısında kısa vadeli politika faizini -%0,1'de tutmasını ve getiri eğrisi kontrol programının parametrelerini değiştirmemesini bekliyor.

Bu yıl ücret artışının güçlü olacağına dair işaretlerin artmasıyla birlikte, Ueda'nın bankanın fiyat hedefine ulaşmasının "kesinlik" derecesine ilişkin açıklamaları karar sonrası basın toplantısında yakından incelenecek.

Rakuten Securities'in baş ekonomisti ve eski bir BOJ yetkilisi olan Nobuyasu Atago, "BOJ zaten negatif faizi kaldırmaya hazır ve bu sadece ne zaman olacağı ile ilgili bir soru. Bir felaket anında acele etmeye gerek yok ve Nisan ayındaki politika toplantısında bundan vazgeçilmesi en doğal olanı" dedi.

BOJ gözlemcilerinin %59'u bu görüşü paylaşırken, ekonomistlerin çoğu da aynı fikirde.

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