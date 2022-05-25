Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in aşırı yüksek enflasyon ile başa çıkmak için faizleri artırmaya devam edebileceğini, faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sokmayacağına inandığını söyledi.

Atlanta Fed'in internet sitesi üzerinden açıklama yapan Bostic, "Federal Açık Piyasa Komitesi'nin hedefi enflasyonu, ekonomide ciddi bir bozulmayı tetiklemeden, hedef aralığımıza döndürmek. Bu hassas bir girişim olacak, ancak ben ekonomik şartların, istihdam piyasasının, bu hedefi başarma konusunda bize imkan vermek için yeterince güçlü olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Bostic, bu yıl FOMC'nin oy verme hakkına sahip bir üyesi değil.