Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Eylül ayı toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artışı konusunda henüz karar vermediğini söyledi.

Wall Street Journal'ın haberine göre Bostic "Toplantı öncesi kritik istihdam ve enflasyon verilerini göreceğiz. Daha güçlü veriler ve enflasyonda yavaşlama olmaması Fed'i 75 baz puanlık artışa yönlendirebilir" dedi.

"FAİZ ARTIŞI KONUSUNDA BU YIL DAHA GİDİLECEK YOL VAR"

Bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunmayan Bostic, enflasyonda zirvenin görüldüğünü söylemek için henüz erken olduğunu ve faiz artışı konusunda bu yıl daha gidilecek yol olduğunu belirtti.

Bostic, ekonomik görünüme dair iyimser olduğunu ve faiz artışlarının büyümeye zarar vermeyeceğini öngördü. Bu yıl büyümenin yüzde 2, gelecek yıl yüzde 0,5 ile 1 aralığında olacağı tahminini yaptı.

Rusya kaynaklı jeopolitik riskleri yakından izlediğini kaydeden Bostic, Çin'de yaşanan ekonomik sıkıntıların da radarında olduğunu kaydetti.

Bostic'in bu açıklamalarının ardından gözler Başkan Jerome Powell'ın Jackson Hole'da Cuma günü yapacağı konuşmaya çevrildi. Powell'ın 20-21 Eylül'deki toplantısına ilişkin vereceği mesajlar yakından izlenecek.

Fed Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda 75 baz puanla tarihi faiz artışı yapmıştı.

Eylül ayındaki faiz artışının miktarına dair de farklı görüşler var. St. Louis Fed Başkanı James Bullard geçen hafta ekonominin iyi durumda, enflasyonun da yüksek olması nedeniyle 75 baz puan artışından yana olduğunu açıklamıştı.